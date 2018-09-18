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При сносе здания было найдено 10 довоенных машин
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При сносе здания было найдено 10 довоенных машин 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
После начала в Северной Каролине работ по расчистке заброшенной территории было обнаружено несколько редких автомобилей 30-х годов.
Как оказалось, хозяину участка они абсолютно не нужны. Первая машина была найдена в подвальном помещении гаража тринадцатилетней дочерью строителя Дэвида Маунта. За кучей обломков виднелись части радиатораа также фары машины. Как выяснилось, это родстер Plymouth 1933 г, который вполне хорошо сохранился.
При дальнейшем обследовании участка было обнаружено еще 9 автомобилей. Среди них и родстер с V8, который был собран из деталей прочих абсолютно отличных друг от друга автомобилей.
Некоторые машины еще поддаются полной реставрации до почти превосходного состояния, оставшиеся годятся только на запчасти. Известно, что на данный момент не все автомобили идентифицированы, поэтому с торгами придется повременить.
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