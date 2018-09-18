Ещё
Россиян нет среди пострадавших при столкновении поезда и автобуса в Граце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян нет среди пострадавших при столкновении поезда и автобуса в Граце 

РИА Новости 9 часов назад
ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших при столкновении автобуса и поезда в австрийском Граце нет, сообщило во вторник посольство России в Австрии.
Ранее сообщалось, что в австрийском Граце, втором по величине городе Австрии и столице федеральной земли Штирия, поезд и автобус столкнулись на железнодорожном переезде. По последней информации полиции, в результате инцидента скончалась водитель автобуса, из 11 пострадавших восемь находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что ранения получили только пассажиры автобуса.
"По информации, полученной от полиции Граца, российских граждан среди пострадавших в аварии нет", — сообщили в посольстве.
Последние новости
Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан попал в ДТП2
Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди20
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП77
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение