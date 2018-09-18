В Сосновском районе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

26-летняя женщина попала под колеса автомобиля в Сосновском районе. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощь, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария случилась в прошедший понедельник, 17 сентября, в 23:30 на пятом километре дороги Сосновское — Панино. Девушка переходила дорогу и была сбита неустановленным автомобилем.

В результате аварии пешеход получила серьезные травмы — закрытый перелом правой голени, перелом костей носа и скальпированная рана подбородка. Ее госпитализировали в центральную районную больницу.

Отметим, что водитель сразу же скрылся, даже не попытавшись помочь раненой девушке. В настоящий момент правоохранители пытаются установить его личность и марку машины, а также выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Дивееве две иномарки столкнулись на встречке: пострадали три человека.

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Фото: 7info.ru