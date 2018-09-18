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Женщина погибла под колесами грузовика в Новосибирске
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Женщина погибла под колесами грузовика в Новосибирске 

360tv.ru 8 часов назад
В Октябрьском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. ЧП случилось на Большевистской улице. Кадры случившегося опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
По словам водителя большегруза, он не заметил женщину-пешехода, так как она находилась в так называемой «мертвой зоне».
«Неустановленная женщина, на вид около 50, переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, попала под колеса автомобиля. В результате ДТП скончалась на месте», — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства происшествия.
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