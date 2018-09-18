Женщина погибла под колесами грузовика в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. ЧП случилось на Большевистской улице. Кадры случившегося опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам водителя большегруза, он не заметил женщину-пешехода, так как она находилась в так называемой «мертвой зоне».

«Неустановленная женщина, на вид около 50, переходя проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, попала под колеса автомобиля. В результате ДТП скончалась на месте», — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства происшествия.