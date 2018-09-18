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Российским автомобилистам разрешат ездить без «прав»
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Российским автомобилистам разрешат ездить без «прав» 

КурскТВ 8 часов назад
В ГИБДД рассматривают возможность разрешить автолюбителям ездить на машинах без водительского удостоверения. Поддавшиеся современным трендам полицейские, уверены, что для управления автомобилем достаточно иметь при себе смартфон.
Об этом заявил первый заместитель начальника ГИБДД России, Владимир Швецов.
Сейчас ведомство изучает варианты внедрения технологий, позволяющих водителям, не нарушая закон, передвигаться на транспортных средствах без привычной корочки из пластика.
Простыми словами, система будет та же, которая используется при покупке товаров, когда потребитель прикладывает свой смартфон к терминалу оплаты. То, есть, для «считывания» прав полицейским придется лишь связать мобильное устройство со специальным терминалом.
В настоящий момент, это всего лишь громкое заявление, так как ни сроков, ни соответствующих документов по этому поводу не утверждено.
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