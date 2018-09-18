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Под Саратовом легковушка устроила массовое ДТП с грузовиком и «ВАЗ-2105»
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Под Саратовом легковушка устроила массовое ДТП с грузовиком и «ВАЗ-2105» 

АиФ + ещё 1 8 часов назад
Фото: АиФ
В Вольске Саратовской области произошло ДТП с участием «ВАЗ-2109», «ВАЗ-2105» и «ГАЗ-2217», с различными травмами в медицинское учреждение госпитализировали двоих человек, сообщает ОГИБДД по району.
Согласно оперативной сводке, трагедия произошла днём 18 сентября на улице Ярославская, 33-летний водитель «девятки» нарушил дистанцию и врезался в грузовик, после легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «пятеркой» под управлением 56-летнего водителя. Виновник ДТП и его пассажир госпитализированы.
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