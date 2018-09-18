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На вологодских трассах стало больше ДТП с участием лосей
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На вологодских трассах стало больше ДТП с участием лосей 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
7 аварий с участием диких животных произошло только за минувшую неделю в Вологодской области. Практически все ДТП случились в сумерки.
88 таких случаев зафиксировано с начала этого года. Наиболее опасными считаются федеральные трассы, особенно на территории Устюженского, Череповецкого, Вологодского, Грязовецкого и Сокольского районов.
«Каждую осень увеличивается количество аварий с участием лосей. Причиной тому является приходящийся на это время гон животных. Движимые инстинктом они становятся менее осторожными и часто выходят на дороги. Такие аварии особенно опасны, поскольку масса взрослой особи может достигать полутонны», — комментирует ситуацию заместитель Губернатора области Михаил Глазков.
Особо опасные участки дорог с 10 сентября патрулируют сотрудники охотнадзора. Специалисты напоминают, во избежание столкновений с животными необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при поездках в темное время суток.
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