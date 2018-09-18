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В Вольске два человека попали в больницу после страшной аварии на встречной полосе
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В Вольске два человека попали в больницу после страшной аварии на встречной полосе 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Вольске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Пострадали два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Авария произошла днём в 11:30 рядом с домом №57 по улице Ярославская. Сначала «ВАЗ-21099» нарушил дистанцию и врезался в идущий спереди автомобиль «Соболь». После от удара его снесло на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной "ВАЗ — 21053". В результате «девяносто девятая» сильно покорёжилась, а её 43-летний водитель и 42-летний пассажир получили травмы. Медики госпитализировали их в лечебное учреждение для оказания им медицинской помощи.
"Мощно влетели. Удивляюсь, что они вобще живы остались, повезло ещё. А машину на металлолом теперь можно сдать", — рассказал очевидец события в социальной сети.
Напомним, сегодня в Энгельсе ещё три автомобиля разбились на встречной полосе. А в Саратове пьяный водитель на чужом автомобиле слетел с моста.
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