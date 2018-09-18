Подмосковные автоинспекторы помогли девушке, которая попала в трудную дорожную ситуацию 

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции 15 батальона 1 полка ДПС (северный) старшие лейтенанты полиции Виталий Сергеев и Сергей Швырков на маршруте патрулирования увидели, как легковой автомобиль резко свернул на грунтовую дорогу в сторону леса и остановился. Инспекторы приняли решение подъехать к этому транспортному средству, чтобы выяснить причины резкой остановки. За рулем автомобиля находилась девушка, которая пояснила, что правое заднее колесо ее транспортного средства сильно спустилось и продолжить свой путь она не сможет. У нее нет возможности заменить колесо на другое, потому что никогда этого не делала, а на улице было уже темно. Оценив ситуацию, сотрудники ГИБДД с помощью ключей и домкрата заменили колесо, после чего пожелали девушке счастливого пути. Позже через официальный сайт Госавтоинспекции автоледи поблагодарила подмосковных полицейских за доброту, отзывчивость и за то, что автоинспекторы помогли справиться со сложной дорожной ситуацией.