Подмосковные автоинспекторы помогли девушке, которая попала в трудную дорожную ситуацию 

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Дима Билан попал в ДТП

Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди

Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП

11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Два автобуса столкнулись под Воронежем