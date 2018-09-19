Ещё
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД готовит новые поправки в ПДД 

Авторамблер + ещё 9 3 часа назад
Фото: Авторамблер
В ведомстве намерены ввести отличительный знак для определенной категории автомобилей.
Речь идет о знаке, предупреждающем, что в салоне транспортного средства находятся дети, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Соответствующие изменения будут введены в Правила дорожного движения. Однако они будут носить не обязательный, а рекомендательный характер.
Собеседник агентства отметил, что уже сейчас некоторые водители размещают различные информационные знаки, указывающие, что в машине находится ребенок. Например, это могут быть стикеры, наклеенные на кузов автомобиля. Идея ГИБДД состоит в том, чтобы унифицировать этот знак и привести его к единому образцу.
Как сообщал «Авторамблер», в начале сентября в силу вступил приказ Минтруда и соцзащиты, который меняет схему получения знака «Инвалид» и саму табличку. В частности, теперь этот знак нельзя купить на любой заправке — он выдается индивидуально и содержит информацию о конкретном человеке.
Авторамблер: последние новости
Дима Билан прокомментировал свое ночное ДТП в Москве Гонщица с МКАД перед аварией выпила полбутылки водки Смертельные гонки, за которые гаишнику дали 7 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение