ГИБДД готовит новые поправки в ПДД 

В ведомстве намерены ввести отличительный знак для определенной категории автомобилей.
Речь идет о знаке, предупреждающем, что в салоне транспортного средства находятся дети, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Соответствующие изменения будут введены в Правила дорожного движения. Однако они будут носить не обязательный, а рекомендательный характер.
Собеседник агентства отметил, что уже сейчас некоторые водители размещают различные информационные знаки, указывающие, что в машине находится ребенок. Например, это могут быть стикеры, наклеенные на кузов автомобиля. Идея ГИБДД состоит в том, чтобы унифицировать этот знак и привести его к единому образцу.
Как сообщал «Авторамблер», в начале сентября в силу вступил приказ Минтруда и соцзащиты, который меняет схему получения знака «Инвалид» и саму табличку. В частности, теперь этот знак нельзя купить на любой заправке — он выдается индивидуально и содержит информацию о конкретном человеке.