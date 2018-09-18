ГИБДД проводит опрос по детям-пассажирам 

Госавтоинспекция предлагает обсудить — нужно ли дополнительное обозначение автомобилей, в которых находятся дети. Сейчас многие родители сами размещают на своих машинах различные стикеры или наклейки, предупреждающие о том, что в салоне находится ребенок. Эксперты предлагают привести такие знаки к единому образцу и закрепить «народную инициативу» в правовом поле. ГИБДД приглашает всех желающих высказать свое мнение по этому поводу. Опрос стартует в 16-30 на официальной страничке Авторадио в соцсети «ВКонтакте». Участникам предлагается определить, есть ли необходимость внести в ПДД требование о дополнительном знаке — в машине находится ребенок и какой порядок должно носить это требование — обязательный или рекомендательный. Актуальность опроса обусловлена статистикой аварийности с участием маленьких пассажиров: количество погибших в авариях детей растет. Основные причины ДТП, повлекшие гибель несовершеннолетних, — несоблюдение скоростного режима (за городом) и выезд на встречку, а также несоблюдение правил проезда перекрестков (если речь идет об авариях в черте населенных пунктов).