Ещё
Тюменец попал под поезд, решив сократить путь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменец попал под поезд, решив сократить путь 

Уральский меридиан + ещё 1 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В понедельник, 17 сентября, около четырех часов утра, в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Войновка (Свердловская железная дорога) вблизи путей находится травмированный подросток.
«Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, и в ходе проведенных мероприятий ими было установлено следующее. Двое семнадцатилетних парней, жителей города Тюмени, возвращаясь ночью домой, решили идти через железнодорожную дорогу. На одном из путей находился грузовой состав. Так как обходить поезд было, по мнению молодых людей, далеко и обременительно, решили сократить путь и пролезть под вагоном. В момент, когда они подлезали под вагоном, произошел расцеп, и один из подростков получил серьезную травму бедра», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Пострадавший был доставлен в одну из больниц города Тюмени с диагнозом: открытый оскольчатый перелом.
В отношении подростков инспекторами по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего на станции Войновка травмирования.
Транспортная полиция предупреждает: железная дорога — это зона повышенной опасности, и переход путей в неустановленных местах является смертельно опасным.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюменском селе мужчина насмерть сбил девочку накануне ее 14-летия Тюменца приговорили к 2,6 годам строго режима за угон автомобиля На трассе Миасс-Златоуст в ДТП погибли два человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»34
Билан назвал виновника аварии6
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП79
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Чем опасен автомобиль с дубликатом ПТС
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение