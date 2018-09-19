Тюменец попал под поезд, решив сократить путь

В понедельник, 17 сентября, около четырех часов утра, в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Войновка (Свердловская железная дорога) вблизи путей находится травмированный подросток.

«Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, и в ходе проведенных мероприятий ими было установлено следующее. Двое семнадцатилетних парней, жителей города Тюмени, возвращаясь ночью домой, решили идти через железнодорожную дорогу. На одном из путей находился грузовой состав. Так как обходить поезд было, по мнению молодых людей, далеко и обременительно, решили сократить путь и пролезть под вагоном. В момент, когда они подлезали под вагоном, произошел расцеп, и один из подростков получил серьезную травму бедра», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц города Тюмени с диагнозом: открытый оскольчатый перелом.

В отношении подростков инспекторами по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего на станции Войновка травмирования.

Транспортная полиция предупреждает: железная дорога — это зона повышенной опасности, и переход путей в неустановленных местах является смертельно опасным.