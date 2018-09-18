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В Уфе задержали мужчину, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения
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В Уфе задержали мужчину, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения 

ГОРОБЗОР.РУ 8 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Около 1:00 в Уфе по подозрению в хранении и перевозке запрещенных препаратов задержали 26-летнего мужчину. Как сообщает отдел ГИБДД по Уфе, он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Инспекторы остановили водителя «Шевроле Ланос» во время патрулирования садового товарищества «Электроаппарат» Демского района.
— При проверке документов поведение водителя вызвало у сотрудников ГИБДД подозрение. В ходе досмотра данной автомашины в отсеке прикуривателя сотрудниками полиции была обнаружена стеклянная колба с веществом растительного происхождения, которая в дальнейшем была изъята и направлена на экспертизу, — сообщили в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что привлечен к административной ответственности. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
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