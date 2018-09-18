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В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
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В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии во вторник, сообщили в УГИБДД по республике.
"На 1235-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись автомобиль Lada Granta и встречный грузовик Iveco с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и двое несовершеннолетних детей — погибли на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
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