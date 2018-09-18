Японские дизайнеры модернизировали автомобиль Nissan Cube в стиле Rat Look

Японский тюнинг автомобиля является чем-то интересным и необыкновенным.

К примеру, взгляните на модификацию автобуса Toyota Hiace в стиле Lamborghini . Но есть и такие доработки, которые выходят за границы адекватного восприятия вещей. Одной из них является автомобиль второго поколения Nissan Cube, модернизированный для выживания в постапокалептическом мире.

В объявлении было указано, что машина была создана в качестве пространственной композиции для какого-то кафе. Автомобиль не предназначен для езды по дорогам общего пользования из-за низкой видимости.

Дизайн автомобиля выполнен в стиле Rat Look. Кузов отличается огромным количеством декорирующих элементов. Самыми заметными из них являются трубы, торчащие из передней фары; боковины кузова, отделанные номерными знаками; царапины от огромной руки на кузове автомобиля.

Придаётся машина на японском аукционе. На данный момент предлагаемая за нее цена существенно ниже заявленной.