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В Муроме пьяный водитель угнал машину и врезался на ней в столб
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В Муроме пьяный водитель угнал машину и врезался на ней в столб 

АиФ Владимир 7 часов назад
Фото: АиФ Владимир
В Муроме полицейские поймали мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В минувшие выходные инспектора ГИБДД заинтересовал водитель автомобиля «ВАЗ-21112», который не мог управлять машиной ровно. Все это происходило на улице Куликова. Заметив патруль, автолюбитель резко повернул в сторону и, не справившись с управлением, тут же врезался в фонарный столб.
Молодой человек выскочил из машины и попытался убежать. Но инспекторы догнали мужчину. Оказалось, что нарушителем стал 25-летний житель Муромского района. Ранее он уже был судим.
Полицейские выяснили, что мужчина ехал на чужом транспортном средстве без прав и, к тому же, был пьян.
Буквально за пару часов до случившегося местный житель угнал машину у своего соседа. Они вместе распивали алкоголь, а когда хозяин автомобиля заснул, молодой человек вытащил у него ключи.
В отношении нарушителя спокойствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Он находится под подпиской о невыезде.
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