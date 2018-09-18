Пензенцам расскажут о расстановке видеокамер на дорогах

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, карта расположения камер актуальна в любое время — информация обновляется в режиме онлайн. Здесь показаны как стационарные камеры, так и передвижные. Они размещаются по графику, согласованному в управлении ГИБДД Пензенской области.

Специальные устройства измеряют нарушения, связанные с превышением скоростного режима. Часть камер дополнительно фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, а также реагируют на движения пешеходов в установленных местах. Выезд за стоп-линию у пешеходного перехода станет поводом для выписки штрафа нарушителю.

— Мы не можем поставить камеры видеофиксации на каждый километр дороги, но можем организовать систему гражданского контроля, когда нарушителей будут выявлять добросовестные водители и пешеходы, — говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Благодаря установке систем видеонаблюдения в регионе уже снизилось количество аварий на железнодорожных переездах. За первые полгода было выявлено 64 подобных нарушения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 150 таких случаев. Сейчас в Пензе современные системы видеофиксации действуют на четырех переездах: Ахунском, в районе станции Пенза-2 и на участке Сюзюм — Кузнецк, где наблюдается наиболее интенсивное автомобильное движение. Планируется установить системы видеонаблюдения еще на двух участках, оба расположены в районе станции Пенза-4.

Аналогичная ситуация складывается и на пешеходных переходах. Видеокамеры дисциплинируют автомобилистов.

— Мы отремонтировали дороги между областным и районными центрами, и водители стали превышать скоростной режим. Такой автомобилист не думает о том, что в машине сидит его супруга, дети, родители, что он подвергает их смертельной опасности. Так дальше продолжаться не может. Надо принимать срочные дополнительные меры, побуждающие водителей ограничивать скорость. Должно быть больше информационных щитов с предупреждениями об опасных отрезках дорог, количеством погибших на данных участках, билбордов с эмоциональными призывами снижать скорость, беречь свою жизнь и жизни других людей, — говорит глава региона Иван Белозерцев.

Для профилактики ДТП в Пензенской области решили увеличить количество камер на дорогах, а показатель аварийности на дорогах включить в критерий оценки деятельности глав муниципальных образований и городских округов.