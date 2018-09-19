Ещё
В Ярославской области полицейские прострелили колёса другому водителю
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославской области полицейские прострелили колёса другому водителю 

76.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: 76.ru
Оказалось, что водитель пьян в стельку
Полицейским пришлось стрелять по машине, чтобы остановить преступника. 8 сентября около пяти утра в Тутаеве сотрудники ДПС заметили странное поведение водителя. Мужчина на «Мицубиси», едва заметив полицейских, резко нажал на газ, чтобы скрыться из виду. Сотрудники ГИБДД предупредили водителя об остановке, тот проигнорировал. Тогда полицейские начали преследование, фарами и проблесковыми маячками сигналя водителю, чтоб он остановился.
— Водитель автомашины отчетливо видел и понимал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке, но продолжал движение, пытаясь скрыться. Мужчина создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что если тот не остановится, они применят табельное огнестрельное оружие для остановки. Дважды выстрелив в воздух, сотрудники ГИБДД вынуждены были стрелять по колёсам. Только после этого машину удалось остановить, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Выяснилось, что 30-летний водитель «Мицубиси» был в стельку пьян. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф и лишение прав на два года.
Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, что следователи проверят полицейского, который выстрелил в угонщика.
76.ru: последние новости
Страшное ДТП на трассе Углич-Ростов: пострадала 5-летняя девочка В турагентстве рассказали, как ярославских туристов доставят домой ДТП под Ярославлем с шестью погибшими: что известно на данный момент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение