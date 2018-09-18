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В Тутаеве сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
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В Тутаеве сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
В Тутаеве сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем, который нарушал правила дорожного движения.
Инцидент произошел рано утром во вторник, 18 сентября, около 5.00. На улице Шитова водитель Mitsubishi, заметив патрульную машину, ускорился и попытался скрыться. Он проигнорировал законные требования об остановке авто.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, водитель создал реальную угрозу жизни участников дорожного движения. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух. Мужчину остановили на улице Ярославской, пробив колеса.
Он был пьян. В отношении водителя возбудили дело. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.
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