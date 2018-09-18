В Тутаеве сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

В Тутаеве сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем, который нарушал правила дорожного движения.

Инцидент произошел рано утром во вторник, 18 сентября, около 5.00. На улице Шитова водитель Mitsubishi , заметив патрульную машину, ускорился и попытался скрыться. Он проигнорировал законные требования об остановке авто.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, водитель создал реальную угрозу жизни участников дорожного движения. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух. Мужчину остановили на улице Ярославской, пробив колеса.

Он был пьян. В отношении водителя возбудили дело. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.