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В Люберцах пьяная девушка избила фельдшера скорой помощи
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В Люберцах пьяная девушка избила фельдшера скорой помощи 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пьяная девушка в подмосковных Люберцах избила фельдшера скорой помощи и сбежала при попытке отвезти ее в полицию, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, ночью 13 сентября фельдшер скорой помощи поехала на вызов к одному из домов на улице Электрификации города Люберцы, где находилась девушка с травмой головы. По прибытию оказалось, что она была пьяна. Пациентке предложили поехать в травмпункт для медицинской помощи.
"По пути следования девушка подвергла избиению фельдшера, нанеся ей множественные удары по голове и туловищу. После того, как автомобиль остановился у отделения полиции, женщина покинула автомобиль и скрылась в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Как сообщается, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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