В «Ламборгини», протаранившей элитные авто, дама спешила в ресторан к подруге

Самая дорогая авария в центе столицы с участием 7 роскошных авто произошла по вине женщины. Это, пожалуй, тот случай, когда расхожее выражение «Баба за рулем хуже, обезьяны с гранатой» вполне оправдано.

Дорогу не поделили суперкар « Lamborghini Huracan», стоимостью от 12 000 000 рублей, и люксовая «Аudi». Также среди пострадавших как на подбор — Maybach Bentley , Рorsche и Gelandewagen.