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В «Ламборгини», протаранившей элитные авто, дама спешила в ресторан к подруге
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В «Ламборгини», протаранившей элитные авто, дама спешила в ресторан к подруге 

Аргументы Недели 7 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Самая дорогая авария в центе столицы с участием 7 роскошных авто произошла по вине женщины. Это, пожалуй, тот случай, когда расхожее выражение «Баба за рулем хуже, обезьяны с гранатой» вполне оправдано.
Дорогу не поделили суперкар «Lamborghini Huracan», стоимостью от 12 000 000 рублей, и люксовая «Аudi». Также среди пострадавших как на подбор — Maybach, Bentley, Рorsche и Gelandewagen.
Водитель «Ламборгини» 34-летняя Галия Зинатуллина спешила на ужин в ресторан к подруге, но утверждает, что ехала с разрешенной скоростью 60 км/ч. И виноват во всем водитель «Ауди», которой внезапно решил: «Я что бы не развернуться?» в неположенном месте. А после столкновения она не справилась с управлением и протаранила 5 припаркованных авто. В том числе и «Бентли», мощностью чуть менее 600 лошадиных сил, с номером к 333, который принадлежит Майе Станиславской — по иронии судьбы именно той подруге, к которой так спешила Галия Зинатуллина, пишет Telegram-канал 112.
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