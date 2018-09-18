Дети получили травмы в 774-м автобусе 

Из-за падения молодой женщины в салоне 774-го автобуса травмы получили ее дети.
— Водитель автобуса ЛиАЗ вёз пассажиров по 774-му маршруту (Платформа Лось — Лобненская улица), двигаясь по Лианозовскому проезду со стороны Череповецкой улицы. Подъезжая к развязке с Дмитровкой, он затормозил перед светофором, и в салоне не удержала равновесие 30-летняя пассажирка и упала на своих детей — восьмилетнего мальчика и трехмесячную девочку в коляске, — сообщил источник в ОБ ДПС ГИБДД по СВАО.
Мальчик получил ушибы верхней и нижней губы, а девочка — ушиб головы. (ск)