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Чечены или ингуши: в Сети спорят об участниках массовой драки на свадьбе
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Чечены или ингуши: в Сети спорят об участниках массовой драки на свадьбе 

Ридус 7 часов назад
Фото: Ридус
В Сети появилось видео традиционной чеченской свадьбы, которая закончилась массовой дракой и стрельбой.
На кадрах видно, как водитель вышел из машины и ударил автомобиль другого гостя. Оба следовали за кортежем молодоженов. После этого на мужчину набросились другие гости.
Несмотря на то, что во многих пабликах этот инцидент преподносят как драку чеченцев, многие посчитали, что потасовку устроили ингуши.
Ранее «Ридус» писал, что на многих кавказских свадьбах по традиции устраивается настоящая битва за второе место в кортеже после молодоженов. Чтобы получить солидный денежный приз гости не жалеют своих машин.
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