Массовое ДТП под Отрадным: в больнице умер водитель серебристой KIA

Автомобиль превратился в груду металла

Число погибших в массовом ДТП на трассе Самара — Бугуруслан под Отрадным увеличилось до трех человек. Об этом 63.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— К сожалению, в больнице умер водитель серебристой KIA , — пояснили представители силовых ведомств.