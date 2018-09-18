Массовое ДТП под Отрадным: в больнице умер водитель серебристой KIA 

Автомобиль превратился в груду металла
Число погибших в массовом ДТП на трассе Самара — Бугуруслан под Отрадным увеличилось до трех человек. Об этом 63.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
— К сожалению, в больнице умер водитель серебристой KIA, — пояснили представители силовых ведомств.
Жуткая авария произошла в субботу, 15 сентября, недалеко от Отрадного. Около 13:40 на трассе столкнулись KIA Spectra, KIA Rio и КАМАЗ. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир первой иномарки. Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства ДТП.