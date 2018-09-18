Иномарка «влетела» в столб в Севастополе: водитель в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. В аварии с участием автомобиля Chevrolet в Севастополе есть пострадавшие. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло в районе проспекта Генерала Острякова. По неизвестной пока причине водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. Машина получила серьезные повреждения передней части кузова. На месте работали сотрудники МЧС ГИБДД и медики скорой помощи.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель автомобиля. Очевидцы сообщают, что его с места ДТП увезли на «скорой». Пока официальной информации о происшествии нет. Вместе с тем жители и гости Севастополя на автофоруме сообщают о серьезных заторах на этом участке дороги. По информации ресурса «Яндекс.пробки», скорость проезда по проспекту Генерала Острякова не превышает 3 км/ч.

Пробка на участке улицы Генерала Острякова в Севастополе. 18 сентября 2018 года