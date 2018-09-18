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Жителя Уренского района приговорили к обязательным работам за «пьяную» езду без прав
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Жителя Уренского района приговорили к обязательным работам за «пьяную» езду без прав 

В городе N 7 часов назад
Фото: В городе N
Любителю «пьяной» езды придется отрабатывать свое наказание больше двух лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации, в июне этого года сотрудник ГИБДД остановил «Ниссан Альмера», за рулем которого находился пьяный 37-летний мужчина. Когда инспектор попросил его предоставить документы, выяснилось, что водитель был лишен прав. Более того, оказалось, что в прошлом июне он был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье 264 часть 1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд Уренского района признал его виновным. Впрочем, он и сам не стал отрицать своей вины и даже раскаялся в содеянном.
Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов. Также его лишили права управлять транспортным средством ближайшие 2,6 года.
Напомним, в Варнавинском районе по вине пьяного водителя пострадали двое мужчин.
Ранее сообщалось о том, что нижегородцу грозит до четырех лет тюрьмы за «пьяное» ДТП.
Фото: kr74.ru
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