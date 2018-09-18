Таксист высадил пассажирок посреди дороги за громкий разговор

В Таиланде таксист высадил пассажирок на половине пути, потому что устал от пробок и их громкого разговора. Об этом сообщил информационный портал Coconuts.

Инцидент произошел в Бангкоке в субботу, 15 сентября. Водитель Наронвит Понсапан (Narongwit Pongsapang) подобрал двух девушек, которые хотели добраться на другой конец города. На полпути машина остановилась, и водитель внезапно выгнал пассажирок на улицу в проливной дождь, поскольку те громко разговаривали. Он объяснил это тем, что продолжать путь ему просто лень, и отказался возвращать деньги.

«Я перенервничал, а на дорогах были пробки. Признаю, был неправ», — заявил он во время дисциплинарной беседы в Департаменте наземного транспорта в понедельник, 17 сентября. Поскольку ранее жалоб на Понсапана не поступало, он отделался выговором.

В итоге водителя оштрафовали на три тысячи батов (6,2 тысячи рублей) за отказ выполнять заказ и грубость по отношению к пассажирам. Также на Понсапане были шлепки-вьетнамки, хотя таксистам запрещено носить подобную обувь. Мужчине придется пройти трехчасовой курс по общению с клиентами.