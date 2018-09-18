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«Меня везли в багажнике и выбросили»: водитель эвакуатора поведал историю похищения в духе Тарантино
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«Меня везли в багажнике и выбросили»: водитель эвакуатора поведал историю похищения в духе Тарантино 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
Водителя нашли в результате масштабной поисковой операции
В Калачёвском районе Волгоградской области сотрудники полиции, после сигнала о похищении водителя эвакуатора вместе с машиной и перевозимой Mazda 3, обнаружили ночью пропавшего мужчину в поле вместе с автомобилями.
— 17 сентября в 20:00 диспетчер экстренной службы «112» передал сообщение в дежурную часть МВД Фроловского района сообщение о похищении человека, — рассказали V1.ru в экстренных службах. — За помощью полиции обратился перепуганный предприниматель из Калачёвского района. Дрожащим голосом он рассказал, что на водителя его фирмы, перевозившего на Газели чёрную Mazda 3 в 10 километрах от Фролово в сторону Волгограда совершено разбойное нападение.
По словам бизнесмена, его подчинённого средь бела дня остановили на трассе четверо мужчин на бежевом Nissan.
— Один из разбойников наставил на водителя эвакуатора пистолет, сел к нему в Газель и потребовал ехать следом за Nissan бандитов, — сообщил предприниматель. — У мужчины не оставалось выбора и ему пришлось подчиниться. Проехав примерно 30 километров возле хутора Вилтов Иловлинского района преступники заставили эвакуатор остановиться, после чего силой засунули бедного водителя в багажник Nissan.
Проехав несколько часов по дорогам Волгоградской области машина бандитов остановилась и водитель стал вспоминать всех богов, опасаясь ужасной расправы.
— Но его высадили в поле на территории Калачёвского района, забрали Газель и иномарку и скрылись, оставив одного, — поделился начальник попавшего в беду волгоградца. — После этого он позвонил мне и рассказал о случившемся.
Полицейские оперативно отреагировали на вызов и начали поиски как угнанных автомобилей с преступниками, так и бедолагу, оставшегося среди ночи в поле.
— После обращения владельца машины в полицию была незамедлительно организована проверка поступившего сообщения и масштабная поисковая операция, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — После того, как полицейские провели полночи в поисках пропавшего эвакуатора, предполагаемой банды и водителя, выяснилось, что всё это время молодой человек находился на одном из полей.
Как оказалось, у водителя эвакуатора не было прав, а он очень сильно хотел заработать на транзите Mazda 3.
— Надо было ехать из Фролово в Калач, чтобы доставить битую иномарку. Но такие машины на каждом посту ГАИ проверяют автоинспекторы и я решил ехать окольными путями, объезжая трассу и посты, — поделился бывший «заложник». — Уже подъезжая к Калачу я не заметил в поле канаву и попал в аварию. Повреждённая Газель ехать дальше не могла.
Неудачливый водитель, одарённый хорошей фантазией, позвонил боссу и рассказал животрепещущий триллер о похищении в жанре гангстерских боевиков. Бизнесмен, опасаясь за судьбу своего подчинённого и искренне поверив рассказанной им сказке, поставил на уши полицейских. Новоиспечённого «Тарантино» искали полночи и нашли живым и невредимым.
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