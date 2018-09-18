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В Женеве запустили электрический автобус без водителя
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В Женеве запустили электрический автобус без водителя 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В кантоне Женева проходит испытание электрический автобус без водителя. Он вмещает одиннадцать пассажиров и может передвигаться со скоростью 45 километров в час, сообщает журнал Blick.
Автобус используется в часы пик на дистанции два километра от железнодорожного вокзала в городке Мерен до ближайшей остановки общественного транспорта. В соответствии с юридическими нормами, на соседнем сидении должен находиться оператор, который при возникновении аварийной ситуации перейдет на ручное управление.
Стоимость электрического автобуса, построенного в Лионе, составляет 31,2 тысячи долларов. К концу года женевская транспортная компания получит еще три экземпляра. Проект реализуется Женевским университетом и финансируется Европейской комиссией в рамках программы «авеню» по интеграции автономных транспортных средств в городское пространство.
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