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Водителя маршрутки задержали в Куркино после жалобы пассажирки на его угрозы захватить заложников
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Водителя маршрутки задержали в Куркино после жалобы пассажирки на его угрозы захватить заложников 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Столичная полиция задержала водителя маршрутного такси после того, как несовершеннолетняя пассажирка пожаловалась полиции на его угрозы взять людей в заложники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 17 сентября в службу «02» поступила информация о том, что на Новокуркинском шоссе водитель маршрутного такси захватил пассажиров в заложники и объявил, что всех их взорвет. В ходе проверки выяснилось, что правоохранителям звонила 13-летняя жительница Химок.
«Ученица седьмого класса пояснила, что во время поездки услышала, как водитель микроавтобуса с кем-то ругается по телефону, нервничает, кричит и грозит собеседнику взять кого-то в заложники, если его проблемы не будут решены. В ходе розыска около полуночи сотрудники полиции и ФСБ задержали водителя указанного маршрутного такси — 58-летнего москвича. Мужчина заявил, что никаких угроз не выдвигал и подобных фраз не произносил», — сообщил источник.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В результате инцидента ни один пассажир маршрутного такси не пострадал.
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