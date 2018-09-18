Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк попал в ДТП на своем Ferrari , сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 34-летний Костюк врезался в другой автомобиль, когда стартовал со светофора на площади Никитских ворот в Москве.

К счастью, ни Ferrari GTC4Lusso стоимостью 30 млн рублей, ни водители обоих автомобилей серьезно не пострадали.

При этом, как утверждает Mash, Григорий Костюк отказывается признать, что находился за рулем Ferrari. Он говорит, что такой машины у него нет, а сам он находится в отъезде.