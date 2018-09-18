Ещё
Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео 

Говорит Москва 6 часов назад
Судя по кадрам, потасовка началась у ворот дома невесты, где несколько водителей не уступали друг другу дорогу. Согласно традиции, первый из гостей, приезжающий следом за женихом, получает от родственников невесты подарок. Раньше это было соревнование, в котором молодые люди на лошадях демонстрировали свою удаль. Сейчас подобные поединки стали намного жёстче — водители бьют и сталкивают машины конкурентов.
Во время этой свадьбы в драке участвовали около десятка гостей разных возрастов, всё действие сопровождалось выстрелами. Чем в итоге закончилось противостояние и кто первым оказался за воротами, неизвестно.
Говорит Москва: последние новости
Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве МЧС сообщает о 5 погибших и 20 пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем Четверо украинцев погибли в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан попал в ДТП2
Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди20
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП77
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение