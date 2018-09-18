Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео

Судя по кадрам, потасовка началась у ворот дома невесты, где несколько водителей не уступали друг другу дорогу. Согласно традиции, первый из гостей, приезжающий следом за женихом, получает от родственников невесты подарок. Раньше это было соревнование, в котором молодые люди на лошадях демонстрировали свою удаль. Сейчас подобные поединки стали намного жёстче — водители бьют и сталкивают машины конкурентов.

Во время этой свадьбы в драке участвовали около десятка гостей разных возрастов, всё действие сопровождалось выстрелами. Чем в итоге закончилось противостояние и кто первым оказался за воротами, неизвестно.