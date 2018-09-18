Полицейский сопровождал премьера Японии и потерял заряженный пистолет

В Японии сотрудник полиции случайно выронил из окна патрульной машины заряженный пистолет. Об этом сообщил интернет-портал Sora News 24.

Инцидент произошел в городе Вакаяма, столице одноименной префектуры, на юге острова Хонсю. Один из полицейских, которому было около 20 лет, ехал в составе кортежа, сопровождающего премьер-министра страны Синдзо Абэ . Неожиданно из переулка появился автомобиль, и мужчина высунулся из окна по пояс, чтобы попросить водителя остановиться. В этот момент оружие выскочило у него из кобуры и упало на асфальт.

После того, как сотрудник полиции обнаружил пропажу, на улицы города отправился поисковый отряд из 50 стражей порядка. Их опередил местный житель, который подобрал оружие и отнес его в ближайший полицейский участок.

Приняли ли по отношению к полицейскому какие-либо санкции, не сообщается.

Комментаторов крайне удивило происшествие. «Поначалу я подумал, что он сделал это специально. Как можно случайно потерять пистолет?» — недоумевал один из пользователей сети. «Жуть какая. А если бы его подобрал какой-нибудь маньяк?» — добавил другой.