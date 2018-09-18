Ещё
Полицейский сопровождал премьера Японии и потерял заряженный пистолет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейский сопровождал премьера Японии и потерял заряженный пистолет 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Японии сотрудник полиции случайно выронил из окна патрульной машины заряженный пистолет. Об этом сообщил интернет-портал Sora News 24.
Инцидент произошел в городе Вакаяма, столице одноименной префектуры, на юге острова Хонсю. Один из полицейских, которому было около 20 лет, ехал в составе кортежа, сопровождающего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Неожиданно из переулка появился автомобиль, и мужчина высунулся из окна по пояс, чтобы попросить водителя остановиться. В этот момент оружие выскочило у него из кобуры и упало на асфальт.
После того, как сотрудник полиции обнаружил пропажу, на улицы города отправился поисковый отряд из 50 стражей порядка. Их опередил местный житель, который подобрал оружие и отнес его в ближайший полицейский участок.
Приняли ли по отношению к полицейскому какие-либо санкции, не сообщается.
Комментаторов крайне удивило происшествие. «Поначалу я подумал, что он сделал это специально. Как можно случайно потерять пистолет?» — недоумевал один из пользователей сети. «Жуть какая. А если бы его подобрал какой-нибудь маньяк?» — добавил другой.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан попал в ДТП2
Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди20
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП77
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение