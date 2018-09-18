Из-за аварии при выезде на метромост образовался крупный затор

Фотографии с места ДТП прислали наши читатели. На них видно, что в аварии пострадало две иностранные легковушки, одна из которых « BMW ». Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте происшествия едут со скоростью 10 км/ч.

Данные о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняются: в региональной Госавтоинспекции ответили, что пока никакой информации нет.

На прошлой неделе на Богородской трассе произошло ДТП, из-за которого также образовалась большая пробка. Метромост же богат на происшествия — в середине лета на нём столкнулись три автомобиля, один из которых ехал по встречке.