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Из-за аварии при выезде на метромост образовался крупный затор
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Из-за аварии при выезде на метромост образовался крупный затор 

nn.ru 5 часов назад
Фото: nn.ru
Фотографии с места ДТП прислали наши читатели. На них видно, что в аварии пострадало две иностранные легковушки, одна из которых «BMW». Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте происшествия едут со скоростью 10 км/ч.
Данные о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняются: в региональной Госавтоинспекции ответили, что пока никакой информации нет.
На прошлой неделе на Богородской трассе произошло ДТП, из-за которого также образовалась большая пробка. Метромост же богат на происшествия — в середине лета на нём столкнулись три автомобиля, один из которых ехал по встречке.
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