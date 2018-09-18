Стало известно, кого недосыпание убивает чаще прочих

Люди, уделяющие сну всего меньше четырёх в сутки, в пятнадцать раз чаще оказываются виновниками аварий на дорогах, чем те, кто спит семь и более часов. Более того, такие аварии чаще приводят к травмам или даже к гибели людей. Как утверждают авторы нового научного исследования, водителям следует избегать недосыпания так же, как алкоголя перед поездкой.

Американские специалисты проанализировали информацию о 6 845 авариях, участники которых рассказали, сколько они спали в ночь перед этим. Как оказалось, вероятность стать виновником ДТП увеличивалась примерно на треть для тех, кто спал менее семи часов, вдвое для тех, кто не уделил сну шести часов и втрое для тех, кто спал от четырёх до пяти часов. Среди людей, спавших ещё меньше, вероятность спровоцировать аварию была выше в пятнадцать раз. Специалисты отмечают, что информация о количестве сна участников ДТП принималась на веру, однако даже с поправкой на это результаты, по мнению учёных, выглядят довольно красноречиво.

Исследование было опубликовано в журнале Sleep.

К слову, ранее другая группа учёных выяснила, что люди не всегда способны объективно оценить степень своего недосыпания. Порой те, кто спят мало, но убеждены, что продолжают чувствовать себя бодро, в действительности могут ненадолго «отключаться», если вокруг не происходит ничего, привлекающего внимание. Тогда учёные предположили, что для людей за рулём подобное может быть особенно опасно.

Ещё одно исследование показало, что даже относительно выспавшийся водитель всё равно рискует задремать за рулём — по мнению специалистов из Мельбурнского королевского технологического университета, это происходит из-за «убаюкивающих» вибраций автомобиля.

К слову, ранее выяснилось, что статистика свидетельствует не в пользу некоторых распространённых стереотипов относительно аварий на дорогах. В частности, два года назад учёные объявили, что пожилые водители водят лучше молодых, а недавно страховые компании выступили с утверждением что женщины за рулём чувствуют себя даже увереннее, чем мужчины. Впрочем, ещё одно исследование свидетельствует о том, что во время беременности представительницам прекрасного пола действительно нежелательно садиться за руль.

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