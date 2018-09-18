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В Кургане на улице Бажова перевернулся грузовик с плиткой
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В Кургане на улице Бажова перевернулся грузовик с плиткой 

45.ru 5 часов назад
Фото: 45.ru
Большегруз неаккуратно разворачивался и прицеп с плиткой завалился на бок  В Кургане из-за аварии на улице Бажова в районе въезда на парковку ТЦ «РИО» автомобилисты вынуждены ехать по тротуару. Как сообщили читатели 45.ru авария произошла около 19:30 — большегруз неаккуратно разворачивался, и груженый прицеп завалился на бок. Как сообщили 45.ru в отделении пропаганды городской ГИБДД, обошлось без пострадавших. Сейчас рассчитанную плитку убирают с проезжей части.
Плитку уже убирают с проезжей части
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