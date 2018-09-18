В Кургане на улице Бажова перевернулся грузовик с плиткой

Большегруз неаккуратно разворачивался и прицеп с плиткой завалился на бок В Кургане из-за аварии на улице Бажова в районе въезда на парковку ТЦ «РИО» автомобилисты вынуждены ехать по тротуару. Как сообщили читатели 45.ru авария произошла около 19:30 — большегруз неаккуратно разворачивался, и груженый прицеп завалился на бок. Как сообщили 45.ru в отделении пропаганды городской ГИБДД, обошлось без пострадавших. Сейчас рассчитанную плитку убирают с проезжей части.

Плитку уже убирают с проезжей части