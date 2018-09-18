Переход не туда: машина после ДТП улетела в подземку

Пьяный водитель попал в «ловушку» после столкновения с иномаркой.

Мужчина 1971 года рождения крепко выпил, после чего сел за руль и поехал кататься по Минску. Более того, у него не было водительского удостоверения. Почему — история умалчивает, но скорее всего, был лишен прав. Можно было бы сказать, что все закончилось печально, но развязка, напротив, оказалась яркой — на перекрестке Mazda нарушителя столкнулась с Lada Vesta , после чего пьяный водитель, будто бы и не пытаясь тормозить, уехал прямиком в подземный переход.

К счастью, в переходе не было пешеходов — спасибо ночному времени суток. И сам водитель, как ни странно, совсем не пострадал. Но теперь его ждут веселые приключения с минской полицией и, вероятно, арест.