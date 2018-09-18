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В Зауралье 58 водителей гоняют «под мухой» и пол сотни без прав
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В Зауралье 58 водителей гоняют «под мухой» и пол сотни без прав 

Уральский меридиан 5 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Госавтоинспекции Зауралья вновь вышла на борьбу с нетрезвыми водителями. В течение двух дней, 14 и 15 сентября 50 стражей порядка дежурили на дорогах региона и «ловили» нарушителей ПДД. По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области, за два дня были задержаны 58 водителей, которые вели машину «навеселе», причем один из них садился пьяным за руль неоднократно. Кроме того, стражи порядка «поймали» 51 зауральца у которых и вовсе нет водительских прав. На штрафстоянку отправились 43 автомобиля.
Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель лишается прав на срок до двух лет, а еще обязан выплатить крупный штраф — 30 тысяч рублей.
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