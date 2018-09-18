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В Кургане перевернулся КАМАЗ с тротуарной плиткой
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В Кургане перевернулся КАМАЗ с тротуарной плиткой 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 18 сентября, около 20 часов на улице Бажова в районе дома 144, перевернулся грузовик под завязку груженый тротуарной плиткой. Известно, что автомобиль пытался заехать на территорию торгово-производственной компании «Аплекс», которая занимается продажей тротуарной плитки и находится по указанному адресу. Движение по улице перекрыто. Пострадавших в результате ЧП нет.
Сотрудники Госавтоинспекции Зауралья, которые работают на месте происшествия, комментировать ситуацию отказываются. Поговорить с водителем КАМАЗа также не получилось, его ограждают от общения с прессой.
Фото: Инцидент/Курган.
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