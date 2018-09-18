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Человек погиб в результате падении с эстакады на пересечении МКАД и Носовихинского шоссе
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Человек погиб в результате падении с эстакады на пересечении МКАД и Носовихинского шоссе 

Агентство «Москва» + ещё 1 4 часа назад
Человек разбился насмерть в результате падения с высоты на МКАД в районе пересечения с Носовихинским шоссе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На Носовихинском шоссе в районе пересечения с МКАД с эстакады на дорогу упал человек. В результате он скончался. Ведется проверка», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия работают медики «скорой помощи», устанавливаются обстоятельства гибели. По предварительным данным, у упавшего перелом шеи.
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