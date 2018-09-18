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«Это трэш какой-то»: ярославцы после работы встали в пробке в центре города
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«Это трэш какой-то»: ярославцы после работы встали в пробке в центре города 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Автомобилисты встали на улице Свободы и прилегающим улицам
Ярославцы ругаются в соцсетях, после работы многие встали в огромной пробке в центре города.
— Уже 10 минут от Володарского до Толбухина пробираюсь! Реально безобразие устроили, на Свободе, — написал Александр Терёхин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
— Там сегодня весь день анархия твориться, — подтвердил Андрей Чагин.
Пробку на улице Свободы и пересекающих её улицах водители связывают с увеличением времени зелёного сигнала светофора для пешеходов.
— Если взялись выделять пешеходную фазу, так тогда увеличьте раза в два зелёный в обе стороны, — написал Василий Васильченко. — На перекрёсте Свободы и Толбухина, налево повернуть нереально. За две фазы скапливается большой встречный поток. Всех надо пропустить. Следующая фаза пешеходная. Они пошли, и ты уперся в них. Две машины за светофор.
— Что-то не то натворили со светофорами, — пишут водители в сервисе «Яндекс-карты». — Это трэш какой-то.
На прошлой неделе из-за ремонта дороги в огромную пробку встал Московский проспект.
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