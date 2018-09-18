«Это трэш какой-то»: ярославцы после работы встали в пробке в центре города

Автомобилисты встали на улице Свободы и прилегающим улицам

Ярославцы ругаются в соцсетях, после работы многие встали в огромной пробке в центре города.

— Уже 10 минут от Володарского до Толбухина пробираюсь! Реально безобразие устроили, на Свободе, — написал Александр Терёхин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

— Там сегодня весь день анархия твориться, — подтвердил Андрей Чагин.

Пробку на улице Свободы и пересекающих её улицах водители связывают с увеличением времени зелёного сигнала светофора для пешеходов.

— Если взялись выделять пешеходную фазу, так тогда увеличьте раза в два зелёный в обе стороны, — написал Василий Васильченко. — На перекрёсте Свободы и Толбухина, налево повернуть нереально. За две фазы скапливается большой встречный поток. Всех надо пропустить. Следующая фаза пешеходная. Они пошли, и ты уперся в них. Две машины за светофор.

— Что-то не то натворили со светофорами, — пишут водители в сервисе «Яндекс-карты». — Это трэш какой-то.

На прошлой неделе из-за ремонта дороги в огромную пробку встал Московский проспект.