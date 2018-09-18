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«Типичный беспредел власти»
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«Типичный беспредел власти» 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Житель Приморья пожаловался на ситуацию «беспредела» на дорогах края, сообщает PRIMPRESS.
«Типичный беспредел власти. Сотрудники полиции едут в левом ряду при свободных правых. Никому не дают зайти в левый ряд», — рассказал мужчина на видео, опубликованном в паблике dps_vl.
По словам водителя, ситуация произошла на трассе Владивосток — Уссурийск. При этом спецтранспорт двигался без «мигалок» и звуковых сигналов.
«За езду вне населенных пунктов участник дорожного движения должен двигаться по правому краю, штраф гражданским составляет 1500 рублей. Водитель грузового автомобиля более 3,5 тонн — его максимальная скорость по этой дороге 70-90 км/ч (это не магистраль)», — добавил автор ролика.
В Сети эту ситуацию оценили по-разному. Одна часть пользователей разделила гнев автора, другая же выразила уверенность, что он не прав: «Это колонна спецмашин, и она может двигаться как ей удобно, отступая от ПДД! Если ты такой умный, то сначала почитай законы и различные приказы, чтобы впредь не позориться!»
Также пользователи обратили внимание на нарушение со стороны автора ролика: «Автору видео просто надо почитать ПДД, что телефоном пользоваться во время движения запрещено. Надо сначала с себя начинать, а потом другим указывать».
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