«Типичный беспредел власти»

Житель Приморья пожаловался на ситуацию «беспредела» на дорогах края, сообщает PRIMPRESS.

«Типичный беспредел власти. Сотрудники полиции едут в левом ряду при свободных правых. Никому не дают зайти в левый ряд», — рассказал мужчина на видео, опубликованном в паблике dps_vl.

По словам водителя, ситуация произошла на трассе Владивосток — Уссурийск. При этом спецтранспорт двигался без «мигалок» и звуковых сигналов.

«За езду вне населенных пунктов участник дорожного движения должен двигаться по правому краю, штраф гражданским составляет 1500 рублей. Водитель грузового автомобиля более 3,5 тонн — его максимальная скорость по этой дороге 70-90 км/ч (это не магистраль)», — добавил автор ролика.

В Сети эту ситуацию оценили по-разному. Одна часть пользователей разделила гнев автора, другая же выразила уверенность, что он не прав: «Это колонна спецмашин, и она может двигаться как ей удобно, отступая от ПДД! Если ты такой умный, то сначала почитай законы и различные приказы, чтобы впредь не позориться!»

Также пользователи обратили внимание на нарушение со стороны автора ролика: «Автору видео просто надо почитать ПДД, что телефоном пользоваться во время движения запрещено. Надо сначала с себя начинать, а потом другим указывать».