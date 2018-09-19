Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Калязине

При столкновении двух автомобилей один из водителей погиб, второй водитель, а также пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу.

«Тверская неделя» писала, что «смертельное» ДТП произошло в Калязине вечером 18 сентября. В управлении ГИБДЛД УМВД России по Тверской области сообщили подробности аварии.

ДТП произошло в 17 часов 10 минут в районе дома №33 по Заводской улице. Виновником аварии стал 70-летний водитель ВАЗ-217230 « Лада Приора». Мужчина, не убедившись в безопасности маневра разворота, начал движение с правой обочины. В результате «Приора» столкнулась с ВАЗ-21099, которым управлял 23-летний водитель.

Виновник аварии погиб при столкновении. В ДТП также пострадали 68-летняя пассажирка «Приоры» и водитель «девяносто девятой». Они с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Надо отметить, что, по данным Госавтоинспекции, 18 сентября на территории Тверской области произошло всего три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В результате один человек погиб, восемь получили травмы различной степени тяжести.

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