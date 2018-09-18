Ещё
Кадровый голод: в самарском ТТУ не хватает водителей троллейбусов и трамваев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадровый голод: в самарском ТТУ не хватает водителей троллейбусов и трамваев 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Также организация испытывает дефицит кондукторов
Работники трамвайно-троллейбусного управления областной столицы не могут укомплектовать штат водителей и кондукторов. Об этом представители ТТУ сообщили в социальных сетях.
— На сегодня нам не хватает водителей трамваев — 161 человек (27,8%), водителей троллейбусов — 156 человек (39,5%) и 351 кондуктора (37,4%), — заявили представители ТТУ в твиттере.
По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, кадровый дефицит испытывает и предприятие «Пассажиравтотранс», в распоряжении которого оказались автобусы ООО «Самараавтогаз». В момент перевода на новое предприятие не все сотрудники согласились с новыми условиями и уволились. В результате организации не хватает 150 человек.
63.ru: последние новости
«Треснуло лобовое»: в Тольятти пешеход погиб под колесами иномарки Массовое ДТП под Отрадным: в больнице умер водитель серебристой KIA В Крутых Ключах нетрезвый водитель протаранил две машины и въехал в подъезд жилого дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан попал в ДТП2
Под Воронежем столкнулись два автобуса. Погибли люди20
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП77
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Два автобуса столкнулись под Воронежем
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение