Кадровый голод: в самарском ТТУ не хватает водителей троллейбусов и трамваев

Также организация испытывает дефицит кондукторов

Работники трамвайно-троллейбусного управления областной столицы не могут укомплектовать штат водителей и кондукторов. Об этом представители ТТУ сообщили в социальных сетях.

— На сегодня нам не хватает водителей трамваев — 161 человек (27,8%), водителей троллейбусов — 156 человек (39,5%) и 351 кондуктора (37,4%), — заявили представители ТТУ в твиттере.

По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, кадровый дефицит испытывает и предприятие «Пассажиравтотранс», в распоряжении которого оказались автобусы ООО «Самараавтогаз». В момент перевода на новое предприятие не все сотрудники согласились с новыми условиями и уволились. В результате организации не хватает 150 человек.