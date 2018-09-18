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В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два автобуса
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В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два автобуса
РИА Новости
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2 часа назад
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РИА Новости
Два автобуса столкнулись на 525 километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, есть пострадавшие —
ГУМЧС
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