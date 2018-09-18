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Два автобуса столкнулись под Воронежем
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Три человека погибли в результате столкновения автобусов под Воронежем 

ТК «Звезда» + ещё 39 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При столкновении двух автобусов на трассе «Дон» пострадали по меньшей мере 40 человек.
Три человека стали жертвами ДТП с участием двух автобусов на трассе «Дон» в Воронежской области. Еще трое получили серьезные ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.
Всего в аварии пострадали около 40 человек, состояние десяти из них оценивалось, как тяжелое.
По данным ГИБДД, инцидент произошел на 529 км трассы «Дон» в Воронежской области во вторник, 18 сентября, в 20:30.
Водитель одного из автобусов совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности автобус, заявили в ведомстве.
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