В Воронежской области при столкновении двух автобусов пострадали 39 человек

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, 39 ПОСТРАДАЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ АВТОБУСОВ НА ТРАССЕ М-4 «ДОН» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ РИА НОВОСТИ