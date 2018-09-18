МВД подтвердило гибель трёх человек при столкновении двух автобусов на трассе М-4

Авария произошла в Новоусманском районе Воронежской области. О причинах ДТП информации нет.

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