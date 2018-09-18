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МВД подтвердило гибель трёх человек при столкновении двух автобусов на трассе М-4
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МВД подтвердило гибель трёх человек при столкновении двух автобусов на трассе М-4 

Говорит Москва 1 час назад
К настоящему моменту все пострадавшие извлечены из пассажирских автобусов, сообщает МЧС.
Авария произошла в Новоусманском районе Воронежской области. О причинах ДТП информации нет.
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