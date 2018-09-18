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«120 км/ч фигачит»: переполненная маршрутка удивила скоростью на дороге
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«120 км/ч фигачит»: переполненная маршрутка удивила скоростью на дороге 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке очевидцы сняли на видео безумные «гонки» маршрутного автобуса, сообщает PRIMPRESS.
По словам одного из водителей, который ехал за маршруткой, скорость автобуса составляла около 120 км/ч.
«Автобус 110-й маршрут. 120, полный, груженный пассажирами, фигачит», — говорит голос на видео, опубликованном в соцсетях.
Мужчина снимает на камеру спидометр своего авто, на котором видна скорость 110 км/ч.
В комментариях к ролику нашлось немало владивостокцев, которые катались так же «с ветерком».
«Как-то летала на таком межгород! Даже музыка в тему была — «И снится нам не рокот космодрома», — рассказала одна из подписчиц.
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