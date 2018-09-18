«120 км/ч фигачит»: переполненная маршрутка удивила скоростью на дороге 

Во Владивостоке очевидцы сняли на видео безумные «гонки» маршрутного автобуса, сообщает PRIMPRESS.
По словам одного из водителей, который ехал за маршруткой, скорость автобуса составляла около 120 км/ч.
«Автобус 110-й маршрут. 120, полный, груженный пассажирами, фигачит», — говорит голос на видео, опубликованном в соцсетях.
Мужчина снимает на камеру спидометр своего авто, на котором видна скорость 110 км/ч.
В комментариях к ролику нашлось немало владивостокцев, которые катались так же «с ветерком».
«Как-то летала на таком межгород! Даже музыка в тему была — «И снится нам не рокот космодрома», — рассказала одна из подписчиц.