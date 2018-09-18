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МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусами под Воронежем
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МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусами под Воронежем 

ТК «Звезда» + ещё 2 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Все пострадавшие доставлены в региональные больницы, сообщили в МЧС.
МЧС организовало работу «горячей линии» после ДТП с двумя автобусами на трассе М4 «Дон» в Воронежской области.
«Организована работа телефона «горячей линии» 8 (473) 269-81-69», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу №1 и больницы скорой медицинской помощи №10 и №1, добавили в МЧС.
По состоянию на 22 часа 30 минут, в результате аварии на 525-м километре трассы пострадали 14 человек, еще четверо погибли. Как отметили в ведомстве, детей среди них нет.
ДТП произошло во вторник, 18 сентября, примерно в 20:30 по московскому времени. По предварительным данным, водитель одного из автобусов совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности автобус.
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